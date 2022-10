Hiina võib ajada veeldatud maagaasi hinna Euroopa jaoks kalliks

Tänu LNG-le suutis Euroopa oma gaasihoidlad suve jooksul täita, vaatamata Venemaa tarnete ärajäämisele. Keskmiselt on piirkonna hoidlad 91 protsendi ulatuses täis. Seda on pärast 2021. kehva aastat üle paljude riikide viie aasta keskmise.

See on küllaldane varu, mis annab tarbijatele kindlustunde, kuid see ei garanteeri, et majapidamised ei võiks kõva pakase korral siiski külmaks jääda, hoiatas Venemaa gaasimonopoli Gazprom PJSC tegevjuht Aleksei Miller kolmapäeval.