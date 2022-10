Vaata, kui külma talve meteoroloogid meile ennustavad?

Neljapäeval oma hooajalist väljavaadet värskendanud Copernicuse teadlaste sõnul on 50–60% tõenäosus, et Ühendkuningriigis, suures osas Vahemere rannikust ja osades Kesk-Euroopast on keskmisest tunduvalt kõrgem temperatuur. Ülejäänud mandril on 40–50% tõenäosus ületada oluliselt ajaloolisi keskmisi.

Normist madalama vihma ja lume tõenäosus Kesk-Euroopas on üle 40%, mis võib mõjutada jõgede veetaset ja lume hulka suusanõlvadel.

Ebatavaliselt kõrged temperatuurid võivad vähendada nõudlust maagaasi järele, mida Euroopa riigid on kiirustanud ladustama.

Copernicuse mudel koondab Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja USA teadlaste andmeid. Euroopa Liidu programm kasutab kuu- ja hooajaprognoosides miljardeid mõõtmisi satelliitidelt, laevadelt, lennukitelt ja ilmajaamadest.

Ameeriklased on teist meelt

Kuid Euroopa pehme talve väljavaadet ei jaga mitte kõik meteoroloogid. USA kommertsprognoosija Commodity Weather Group leiab, et Euroopa talv on tõenäoliselt külmem kui eelmisel aastal ja veidi jahedam kui 10 aasta keskmine, mõõdetuna küttekraadpäevade järgi - see on viis temperatuuride abil energiavajaduse mõõtmiseks, kusjuures suuremad numbrid näitavad rohkem külma ja suuremat küttekulu.

Commodity Weather arvutab selle talve väärtuseks 2330, võrreldes eelmise aasta 2085 ja 10 aasta keskmisega 2233, ütles meteoroloog William Henneberg. Euroopa talv on tõenäoliselt muutlik, mida iseloomustavad vahelduvad külmad ja pehmed ilmad.

«Kindlasti ei saa me välistada suurt külmapuhangut mingil hetkel talvel, kuid üldine muster võib olla tingitud pigem nõrkadest külmafrontidest, mis sageli üle käivad,» ütles ta.