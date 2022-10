Kannapööre ⟩ Netflix laseb hinna alla ja reklaami sisse

Uus pakett sisaldab keskmiselt neli kuni viis minutit reklaame igas tunnis ja see ei anna kasutajatele võimalust filme ja telesarju alla laadida. Litsentsipiirangute tõttu ei ole esialgu saadaval teatud telesarjad ja filmid.

Reklaamid on 15 või 30 sekundi pikkused ja neid esitatakse enne saadet ja selle ajal.

Netflix on aastaid tõrjunud reklaamide kaasamist. Nüüdne kontseptsiooni muutus tuleneb sellest, et Netflix kaotas aasta esimese kahe kvartaliga tellijaid. Ettevõttel on maailmas umbes 221 miljonit tellijat, mis teeb sellest suurima ülemaailmse voogedastusteenuse.