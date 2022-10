USA alusinflatsioon tõusis 40 aasta kõrgeimale tasemele

USA tööministeerium teatas neljapäeval, et tarbijahinnaindeks tõusis septembris 0,4 protsenti, võrreldes eelmise kuuga. See tähendab, et hinnad tõusid aastatagusega võrreldes 8,2 protsenti, mis tähendab augustiga võrreldes väikest aeglustumist (peamiselt bensiinihindade märkimisväärse languse tõttu), kuid ületab majandusteadlaste ootusi 8,1 protsenti aastases tempos.

Kuigi aastane hinnatempo on pärast juunis toimunud 9-protsendilist tõusu mõnevõrra aeglustunud, on see endiselt viimase 40 aasta kõrgeima taseme lähedal. Föderaalreservi jaoks valmistab suuremat muret see, et isegi kui üldine inflatsioonitempo väheneb, jätkab inflatsioonitempo tõusu nende alushindade puhul, mis ei hõlma toiduainete ja energia sektorit.

Aktsiahinnad langesid kohe pärast tulemuste avaldamist, kusjuures S&P 500 indeksi futuurid langesid peaaegu 2 protsenti. Pärast seda hakkas indeks hoopis tõusma, olles Eesti aja järgi kell 18.45 tõusnud 1,8 protsenti.

Kokkuvõttes näitas aruanne, et inflatsioon püsib kangekaelselt kõrge ja oodatust kuumem isegi pärast mitu kuud kestnud rahapoliitika karmistamist Fedi poolt. See praktiliselt garanteerib, et keskpank jätkab järgmise kuu alguses toimuval kohtumisel järjekordset märkimisväärset intressimäärade tõstmist.

Bensiinihindade 4,9-protsendiline langus oli septembrikuu andmete üks helge punkt, mis osaliselt tasakaalustas tõusu mujal. Toidukaupade hinnad tõusid septembris veel 0,7 protsenti ja on nüüd aastaga 13 protsenti kõrgemad. Kuu jooksul tõusid ka arstiabi, uute autode, transporditeenuste, kodumööbli, maagaasi ja elektri hinnad.