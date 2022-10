Hispaania eraldas majapidamiste toetuseks veel kolm miljardit eurot

Peaminister Pedro Sánchez tutvustas meetmeid parlamendis, öeldes, et need tugevdavad elanikkonna kaitset energiakriisis. Valitsus peaks paketi vastu võtma järgmisel nädalal.

«Me eraldame riigieelarvest umbes 3 miljardit eurot, et kaitsta inimesi tõusvate energiahindade eest. Need on meetmed, mis kaitsevad tervikuna kuni 40 protsenti Hispaania leibkondadest,» ütles Sánchez.