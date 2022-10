Kuhu investeerida järgmisel kümnel aastal

Veel mõne aasta eest tundus, et globaalsed finantsturud on keskpankade rahatrüki abil toibumas ja rahunemas. Tõsi, mõned küll hoiatasid, et lõtv rahapoliitika kasvatab globaalset võlakoormust niivõrd, et see toob endaga kaasa finantskriisiga võrreldes veel hullema kriisi. Kuid eelmise kümnendi keskel algas stabiilne majanduskasv ja börside tõus ning USA keskpank hakkas tasapisi rahatrükiga koomale tõmbama.