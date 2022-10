Kuld pole oma ülesannet täitnud

Teoreetiliselt – õigemini on seda teinud kullainvesteeringute apologeedid – on soovitatud kulda investeerida kaitseks ebakindlate aegade, inflatsiooni ja aktsiaturgude languse vastu. Sel aastal on kõik tingimused kulla hinnaralliks olemas. Veebruari lõpus algas suuremahuline Ukraina sõda. Lisaks käib Euroopas energiasõda ning osaliselt ka globaalne toiduainesõda. Inflatsioon on pea kõikides riikides aastakümnete kiireim, ulatudes ka arenenud riikides kahekohalise protsendini või isegi kõrgemale, ning aktsiaturud on kaotanud tipuga võrreldes viiendiku.