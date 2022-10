Nord Pool: jätkame koostööd börsil vajalike muudatuste tegemiseks

Neljapäeval avaldasid Eesti, Läti ja Leedu energiaturu regulaatorid ühisanalüüsi 17. augusti 4000-eurose rekordhinna tagamaadest, milles leidsid, et elektrihinna järsu tõusu põhjustas toona erinevate asjaolude kokkulangemine ja Balti turu väiksusest tulenevad eripärad. Turureeglite rikkumist analüüsi raames ei leitud, ent regulaatorid märkisid, et Nord Pool peab siiski Balti turul kohandama pakkumistooteid ja muutma protsesse paindlikumaks.

Arus selgitas BNSile, et esitatud muudatusettepanekud on kahte erinevat laadi – ühed protseduurilised, teised puudutavad kindlaid tooteid, mida pakuvad Euroopa turul kõik elektribörsid ja mis on sisse kirjutatud PCR Euphemia algoritmi valemisse. Algoritmi kasutatakse börsil järgmise päeva elektrihinna arvutamisel.

«Esimene protseduurilist laadi muudatusettepanek on seotud niinimetatud teise oksjoniga, kus pakkumised avatakse turuosalistele 15 minutiks, seda juhul, kui hind ületab kokkulepitud hinnataset. See muudatus, kui Baltikumi turuosalised seda soovivad, on kindlasti kõige kiiremini tehtav, kuna vastav protsess on Kesk-Euroopas juba täna kasutusel ja tehniliselt valmis,» ütles Arus.

Selleks muudatuseks peab Nord Pool esitama muudatusnõude ja selle kokku leppima kõigi PCR projekti osaliste ehk Euroopas tegutsevate elektribörside ja süsteemihaldurite vahel.

«Selle ettepaneku puhul aga peame vajalikuks märkida, et meie kogemus Euroopas näitab, et pakkumiste avamine ei too alati elektrienergia hinda alla. Samuti, kui keegi oma esimesel oksjonil esitatud pakkumist suurelt muudab, siis tekib kindlasti meie turujärelevalvel küsimus, miks neid uuendatud pakkumisi ei esitatud juba esimese oksjoni ajal,» lisas elektribörsi Baltikumi juht.

Spetsiifiliste toodete muudatuste ettepanekute osas jääb aga Aruse sõnul arusaamatuks, kas esitatud ettepanekuid on konsulteeritud kõikide turuosalistega või on need esitanud üks-kaks turuosalist. «Kindlasti peame ise vajalikuks ka kõigi turuosalistega konsulteerimist,» toonitas ta.