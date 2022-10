Töötajaid koondav puidutööstus raputab valitsuse poole rusikat

Kolmapäeval teatas puidutööstusettevõte Palmako, et aasta lõpuks on neil tehastes tööl sadakond inimest vähem kui aasta alguses. «Ükskõik kui efektiivselt me ei tegutseks, ei saa Eesti puidutööstus toorainet Põhjamaadest tuues ja toodangut sinna tagasi eksportides kunagi pakkuda sama suurt lisandväärtust kui kodumaise tooraine korral. Sisuliselt oleksime nagu elektroonikatööstus – kiibid sisse, toode välja, kohapeal tehakse ainult jupike tööst,» sõnas Palmako juht Rain Raudsepp probleeme kirjeldades. Vähem töötajaid tähendab, et kui enne töötati tehastes kahes vahetuses, siis nüüd ühes. Kuid Palmako pole kaugeltki ainus.