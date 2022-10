Taastuvenergia tootja Sunly kaasab 200 miljonit eurot ja palkab sadu uusi töötajaid

Sunly tegevjuht ja kaasasutaja Priit Lepasepp sõnas, et tänu olemasolevatele ja uutele investoritele saavad nad edasi liikuda, et rajada päikese- ja tuuleparke ning leevendada energiakriisi. «Meie taastuvenergia projektid aitavad kaasa energiahinna vähendamisele ja energiajulgeoleku suurendamisele,» toonitas ta.

Mirova energiapöörde fondide juht Raphaël Lance ütles, et investeering Sunlysse on kooskõlas nende strateegiaga, mis näeb ette Euroopa energiapöördele pühendunud arendajate toetamist, et aidata neil kasvada suureks sõltumatuks taastuvenergia tootjaks.

«Meil on Sunly aktsionäride ja juhtkonnaga ühised väärtused, soovime võimalikult kiiresti arendada tuule- ja päikeseparke ning edendada projekte, mis austavad loodust, on kooskõlas kohaliku kogukonna huvidega ning millel on ühiskonna heakskiit. Oleme veendunud, et Balti riikidel ja Poolal on energiapöördeks hea potentsiaal,» ütles Lance.