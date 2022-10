Valitsus andis gaasi ostmiseks juurde 34,9 miljonit eurot

Eesti Varude Keskuse juunis, juulis ja augustis korraldatud kolme hanke tulemusena on sõlmitud kokku 450 gigavatt-tunni ulatuses maagaasivaru ostulepinguid, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Neljandale hankele tehti 800 gigavatt-tunni mahus pakkumusi, ent vastavalt hinnale ostetakse 150 kuni 200 gigavatt-tundi gaasi.

AS Eesti Varude Keskus, varasema nimega AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, on 2005. aastal asutatud aktsiaselts, kes vastutab hädaolukorra lahendamiseks või selle ohu tõrjumiseks ning riigi varustuskindluse, riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks vajaliku tegevusvaru moodustamise ja haldamise eest.