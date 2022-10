Järjekordne sabotaaž? Pommioht sundis Norra gaasijaama töötajaid evakueeruma

Ormen Lange maardla ja Nyhamna tehas on kaks suurt rajatist, mis on olulised Norra gaasitarnete jaoks Euroopasse. Pärast hiljutisi Läänemerel toimunud gaasitorude plahvatusi on piirkonna energiataristu üle juba tugevdatud kontrolli. Venemaa president Vladimir Putin hoiatas eile, et pärast Nord Streami sabotaaži on ohus kogu maailma energiataristu.