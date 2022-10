Olukord läheb veel hullemaks? Vene nafta hinnalagi võib anda ootamatu tagasilöögi

Naftale hinnalae seadmise eesmärk on hoida maailmaturul piisavalt Venemaa tarneid, et vältida globaalset nafta hindade hüppelist tõusu, kuid OPEC+ samm vähendada tootmist kahe miljoni barreli võrra päevas on seda kahjustanud.

Hinnalae plaaniga minnakse siiski edasi, sest seda peetakse parimaks valikuks halbade võimaluste hulgast, et vähendada Venemaa naftatulusid Ukraina sõja rahastamiseks, kirjutas Bloomberg.

Hind hoopis tõuseb?

Kuid mõned Bideni administratsiooni ametnikud on mures, et OPEC+ tootmiskärbe on suurendanud turgude volatiilsust ning USA juhitud samm Venemaa naftahindade piiramiseks võib selle asemel kaasa tuua tõusu.

Administratsiooni ametnikud, kes on pidanud peaaegu iga päev kohtumisi hinnalae läbirääkimisteks, muretsevad üha enam, et Venemaa president Vladimir Putin võib kätte maksta tarnete katkestamisega.

Brenti toornafta hind oli neljapäeval 92,40 dollarit barreli kohta. Hinnad on sel aastal olnud kõikuvad, kerkides invasiooni alguses 140 dollarini, kuid kukkusid kolmandas kvartalis.

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak ütles pärast OPEC+ otsust, et «hinnalagi loob väga halva pretsedendi ja tabab eelkõige neid, kes seda kehtestavad». See mehhanism on Venemaale vastuvõetamatu.

Putin on öelnud, et tema riik ei müü naftat ühelegi riigile, kes osaleb hinnapiirangus.

USA kahekordistab jõupingutust