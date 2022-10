LNG hind muutub talvel tõenäoliselt odavamaks

Hiina veeldatud maagaasi (LNG) importijad jäävad sel talvel hetketurult kõrvale. Põhjuseks on see, et nõudluse kasv on langenud madalaimale tasemele alates 2002. aastast, vahendab uudisteagentuur Reuters. See tähendab, et Hiina, mis on maailma suurim kütuse importija, ei suuda tõenäoliselt konkureerida tarnete osas kriisist mõjutatud Euroopaga.