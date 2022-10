Riik on valmis Paldiski LNG-projekti kulud hüvitama

Koos Alexelaga projekti arendanud Infortari juht Martti Talgre teatas kohe pärast Soome otsust, et haalamiskai projekti on investeeritud 45 miljonit ja riigil tuleb nüüd pidada lubadust ja kulud hüvitada. Äririsk ju realiseerus: LNG-terminali Paldiskisse ei tule. Suurt vastuseisu kompenseerimise suhtes ei näi ka tekkivat, sest rahagi selleks on juba tallele pannud – 28. juulil ehk kümme päeva pärast ametisse asumist eraldas valitsus Eesti Varude Keskusele (EVK) 38 miljonit eurot.