REPORTAAŽ ⟩ Olkiluoto – soomlaste meelest maailma kõige ilusam elektrijaam

Kui tahate teada, mis värvi on elekter, siis vähemalt minu jaoks on ta nüüd koobaltsinine. Umbes sellist tooni nagu Postimehe päis on ka Soome Olkiluoto kolmanda tuumareaktori generaatori metallkaas.

Turbiini ja generaatorikaane keevisõmblused paistavad üsna rohmakad, vähemalt pole neid keegi tahtnud siledaks lihvida. Kaas on kinni poltidega, mille pea suurus on silma järgi vähemalt number 60. Kaane all ajab 290-kraadine aur ringi turbiini rootorit kiirusega 1500 korda minutis.