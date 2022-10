Kaja Kallas: käibemaksu langetused ei jõua tarbijateni

Jaanus Karilaid ütles, et käesoleva aasta maikuus, kui Keskerakond ja Reformierakond olid koos valitsuskoalitsioonis, saavutasid nad kokkuleppe, et ajakirjadusväljannete käibemaksu langetakse ning soovis ka ravimite käibemaksu langetamist. Hetkel on see 9 protsenti. Käibemaksu tavamäär on 20 protsenti.

Jaanus Karilaid: «Me alles maikuus võtsime parlamendiga ühiselt vastu ajakirjandusväljaannete käibemaksu alandamise muudatuse, mida me toetasime konsensuslikult. Ja me põhjendame seda sellega, et info kättesaadavus kriisiajal on väga oluline. Aga samuti on tähtis ravimite kättesaadavus. Väga paljud erakonnad on nõus alandama ravimite käibemaksu üheksalt viiele või isegi viima selle nulli. Aga jätkuvalt on vastu Reformierakond. Miks?»