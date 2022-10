Norra tehnoloogiafirma tuleb Tallinnasse IT-talente noolima

Üheksas riigis tegutsev 900 töötajaga Cegal tegeleb peamiselt pilvetehnoloogiaga ja keskendub energiasektoris toimuvale rohepöördele. Cegali klientide hulka kuuluvad maailma suurimad energia- ning nafta- ja gaasiettevõtted, aga ka Põhjamaade tippettevõtted.

«Näeme, et meie teenuste järele on suur nõudlus ja vajame juurde oskuslikke inimesi. Tänu Ülemiste Citys paikneva Öpiku Maja katusekorrusel asuvale kontorile on meil paremad võimalused leida tehnoloogia talente riigist, mis on Norrale lähedal nii kultuuriruumilt kui asukohalt,» ütles Cegali tegevjuht Dagfinn Ringaas.

Ringaas loodab veel selle aastanumbri sees leida oma ridadesse vähemalt viis uut kolleegi. 2023. aasta esimese kvartali jooksul plaanitakse värvata veel 15 inimest.

«Uued töötajad liituvad Cegali praeguste rahvusvaheliste osakondadega ning hakkavad töötama pilvetehnoloogia ja erinevate pilveteenustega,» selgitas Cegali asejuht pilveteenuste valdkonnas Randi Navarro. Navarro on ka Tallinna kontori juhataja ning Eesti e-resident.

Cegali jaoks olid uue asukoha valimisel kõige olulisemad asjatundlikkus, kultuur ja olemasolev ressurss. Eestit ja Tallinna hinnati senise kogemuse, kvalifitseeritud inimeste ja elujõulise tehnoloogiaettevõtluse keskkonna tõttu kõige sobilikumaks.

«Oleme Cegali laienemise üle Tallinnasse väga uhked. Investeering Tallinnasse näitab selgelt, et linn on tänu oma kogenud ja kvalifitseeritud IT-ekspertidele ning Eesti haridussüsteemi heale mainele ligitõmbav. Cegal kui põnev ja kiiresti arenev rahvusvaheline ettevõte võiks Eesti tehnofännide hulgas olla populaarne tööandja,» ütles Eesti suursaadik Norras Lauri Bambus.

Oma Eesti meeskonna värbamiseks valis Cegal CVO Recruitment`i – IT valdkonna värbamisagentuuri, kes on varasemalt toetanud mitmeid organisatsioone Eesti turule sisenemisel ja siinse üksuse ülesehitamisel alates värbamisstrateegia loomisest kuni uute inimeste sisseelamise toetamiseni. CVO Recruitment’i juhatuse liikme Triin Raamatu sõnul on Cegal kui kaasaegne, edumeelne ja töötajat väärtustav ettevõte Eestisse väga oodatud.

«Nende tegevusvaldkond ja arendusprojektid pakuvad kindlasti põnevust ja professionaalseid arenguvõimalusi uutele töötajatele ning ajal, mil Euroopa ja maailm seisavad silmitsi mitmete erinevate kriisidega, on Cegal kindel ja jätkusuutlik tööandja,» sõnas Raamat.