Kas leevendus elektriturul? Fantoomliitujatele väänatakse uue seadusega kallid trahvid

Valitsus käsib roheline olla, aga kalliks läheb: sel aastal nurisesid paljud eestlased selle üle, et omale ei saanud päikesepaneele lihtsalt panna, sest selgus, et võrk on nii-öelda otsa saanud. Võimsust pole, mis on tingitud osaliselt sellest, et Elektrilevi pole neid võimsuseid välja ehitanud, teisalt sellest, et osad ettevõtjad on võimsuse ära broneerinud, kuid pole arendustega kuhugi jõudnud.