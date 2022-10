Eesti on külmutanud 21 miljoni euro väärtuses Venemaa sanktsioonivara

Mäeker märkis, et sanktsiooni nimekirju kehtestab Euroopa Liit. «Statistika külmutatud majandusressurssidest hõlmab tehinguid, millest on Rahapesu Andmebürood teavitatud. Statistika avaldamisel tuleb hinnata, kas külmutatud majandusressursid, ehk peamiselt tehingud, kuuluvad endiselt kinnipidamisele või tuleb need muutunud omandi- või kontrollisuhete tõttu vabastada. Seetõttu on käesoleva statistika ja finantssanktsiooni piiranguga kaetud ettevõtted esitatud selle hetke seisuga ning võivad juba homseks olla midagi muud,» lisas ta.

Tulenevalt EL-i määrustest ja nende lisadena toodud sanktsiooni subjektide nimekirjadest on Eestis piiratud Viatcheslav Kantoriga seotud järgmiste ettevõtete vahendeid: DBT AS, Capco Holdings Ltd, Rainbee Holdings Ltd, Baltic Cargo Survey OÜ, Opansa Enterprises Ltd, Seatrader Agency OÜ, Acron Switzerland AG, North Atlantic Potash Inc, Balttrans LLC. Andrey Melnichenkoga seotud ettevõtetest on piiratud Eurochem Trading GMBH, Eurochem Group AG, Eurochem Terminal Sillamäe OÜ ja Eurochem Antwerpeni vahendeid.