Euroopa Liit kulutas kümneid miljoneid eurosid rohepropagandale

Eestis jookseb juba nädalaid neljas raadiojaamas – Elmar, Kuku, MyHits ja StarFM –, kolmes linnas viiel digitaalsel väliekraanil ning sotsiaalmeedias ELi võitluslik reklaam, milles on viiteid nii sõjale, keskkonnale kui ka energeetikale ning mille kokkuvõte sedastab, et «Sina oled Euroopa». Kampaania on pikk, algas see 20. septembril ja kestab kuus nädalat.