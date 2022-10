Tartumaal tegutsev puidutööstusettevõte Palmako teatas, et on vähendamas aasta jooksul töökohti 100 inimese võrra. Palmako juht Rain Raudsepp ütles, et kui firmas oli olenevalt perioodist varem 450–480 töötajat, siis aasta lõpuks on neid järel 350.