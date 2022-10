Eesti ettevõtjate ühispöördumine: riigi poliitika maksab 14 000 töökohta

Eesti võttis Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmiseks endale kohustuse, mis toob kaasa ligi 14 000 töökoha kadumise ja vähemalt 80 miljonit eurot väiksema maksulaekumise, kirjutavad erinevaid ettevõtteid ja töötajaid esindavad 11 katuseorganisatsiooni (vt. all). Liidud ootavad valitsuselt selgitusi ja konkreetset tegevuskava mõjudega toimetulekuks.

11 organisatsiooni saatsid eile peaminister Kaja Kallasele ja valitsusele avaliku pöördumise, kus juhivad tähelepanu, et Eesti on endale Euroopa Liidus võtnud LULUCF ehk maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse vallas üle jõu käivad kohustused. Samas puudub riigil analüüs, millised on laiemad mõjud – näiteks toiduohutusele ja energiajulgeolekule.

«Eesti peab maakasutuse ja metsanduse vallas aastaks 2030 siduma süsinikku 2,5 miljonit tonni. Riigikantselei on hinnanud, et ainuüksi metsasektoris on kohustuse täitmise tulemuseks 14 000 peamiselt maapiirkondade töökoha kadu, 80 miljoni euro võrra vähenev maksutulu aastas ja SKP langus 2,5%. Siin ei ole aga üldse arvestatud mõju töökohtadele põllumajanduses ja turbatööstuses ning neid teenindavates valdkondades,» seisab organisatsioonide ühisavalduses.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja direktori Mait Paltsi sõnul tuleb keskkonnaprobleemidega tegeleda ning kliimasoojenemist pidurdada, kuid seejuures ei tohi unustada inimeste töökohti ja hakkamasaamist ning meie ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

