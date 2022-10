ANALÜÜS ⟩ Vead LNG-terminaliga tehti aprillis, Sikkut helbib teiste keedetud suppi

Majandusminister Riina Sikkutile (SDE) tehakse praegu liiga. Kui üleeile tuli uudis, et LNG-terminal tuleb ikkagi Soome, aga mitte Eestisse Paldiskisse, langes kõige teravama kriitika alla just Sikkut. Isegi kui võib nõustuda, et ta on siin või seal teinud midagi valesti, siis suures plaanis oli tema ametisse astudes rong juba läinud.