Vene miljardär loobus Venemaa kodakondsusest

Vene miljardär Juri Milner ütles, et ta on loobunud oma Venemaa kodakondsusest. Milner ja tema pere lahkusid Venemaalt 2014. aastal pärast Krimmi vallutamist, teatas ta oma säutsus. Sel suvel on tema pereliikmed juba samuti loobunud oma Venemaa kodakondsusest.

Milneril, kes elab praegu Los Altoses, Californias, on Iisraeli kodakondsus alates 1999. aastast. Milneri asutatud investeerimisfirma DST Global andmetel ei ole Milner alates 2014. aastast kordagi Venemaal käinud.

Finantsajakirja Forbes andmetel on Milneri nominaalne netoväärtus 7,3 miljardit dollarit. Forbes kirjeldab Moskvas sündinud Milnerit kui kõige silmapaistvamat Venemaa tehnoloogiainvestorit.

Milner on tehnoloogiainvestor Silicon Valleys, kes on sageli suutnud ette näha tulevasi edulugusid. Oma ettevõtte kaudu on ta teinud varajasi investeeringuid sotsiaalmeedia firmadesse, nagu Facebook ja Twitter. Pärast oma osaluse müümist nendes ettevõtetes on ta investeerinud Spotifysse ja Airbnbsse. Ta on investeerinud ka edukatesse Hiina ettevõtetesse, nagu näiteks Alibaba, Xiaomi ja JD.com.

Milner ja tema ettevõtted on sel aastal äratanud tähelepanu pärast seda, kui Venemaa alustas Ukrainas sõda. Milneri riskikapitali karjäär sai alguse eelkõige Kremlile lähedastele oligarhi Ališer Usmanovi toetusel.

Usmanov on Venemaa valitsuse miljardärist toetaja, kellel on eriti tihedad sidemed Vladimir Putiniga. Lääne sanktsioonide raames on Usmanovi roll Putini masinavärgis ELi sõnul olnud «finantsvoogude tagamine».

USAs asuv Milner ja tema meeskond on sel aastal Venemaa sõjalise tegevuse hukka mõistnud. Milneri sõnul võttis ta viimati Vene raha vastu 2011. aastal.