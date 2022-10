Rahvusvaheline Valuutafond hoiatab: «Halvim on alles ees»

Maailma majandus kannatab jätkuvalt inflatsiooni, sõja ja koroona tagajärgede all. Sellises olukorras on Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) nüüd langetanud oma ülemaailmse majanduskasvu prognoosi järgmiseks aastaks 2,7 protsendile, vahendab AFP.

See tähendab, et prognoositav majanduskasv on 0,2 protsendipunkti madalam kui suvel eeldati, selgub Rahvusvahelise Valuutafondi viimasest prognoosist. Euroala sisemajanduse koguprodukt (SKP) peaks järgmisel aastal kasvama vaid 0,5 protsenti, mis on eelmise prognoosiga võrreldes märkimisväärne langus.