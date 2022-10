Riigile pakutakse suurt kogust hea hinnaga gaasi, kuid rahapajas paistab põhi

Ploompuu sõnul on olukord gaasiturul nende kuudega väga palju muutunud. «Kui varasematel hangetel ei ole soovitud mahtu täis tulnud, siis seekordne tulemus oli meile heaks üllatuseks. Kindlasti on see signaaliks, et Soome ja Balti riikide gaasiturul on toimunud teatud stabiliseerumine ning ettevõtetel jääb oma klientide lepingute teenindamisest piisavalt gaasi üle, et seda riigireservi müügiks pakkuda,» selgitas EVK juhatuse liige.