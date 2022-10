Toiduainete hind maailmaturul langeb, kuid Eestisse see ei jõua

«Lähiperioodi börsihinnad on tõepoolest oluliselt madalamad kui märtsis-aprillis-mais, iseküsimus, kui likviidsed need perioodid on ja kui suurel hulgal hõlmab see huvi füüsilise kauba vastu. Ehk teisisõnu, enamik tootjaid, mitte ainult meie, müüs oma 2022. aasta kogused pärast sõja puhkemist ära,» rääkis õlitootja Scanola Baltic ASi müügidirektor Alo Süvari. «Seega füüsilise kauba ostjaid on vähe ja müüjatel pole ka märkimisväärseid koguseid pakkuda.»