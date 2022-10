Urmas Sõõrumaa kutsub kliendid Foruse omanikeringi

Esialgu puudutab tokeniprogrammi vaid taksofirmat, kuid tulevikus on platvormile lisada ka muid teenuseid. Urmas Sõõrumaa muid Foruse kaubamärgi all olevaid ärisid, näiteks turvafirmat Forus Security, tokenid ei puuduta.

Foruse kliendid ja partnerid on vaikimisi kogunud tokeneid alates tänavuse aasta 11. aprillist ehk päevast, millal Forus Taxi alustas Eestis tegevust. Tänasest on tokenid Foruse rakenduses nähtavad ja hiljemalt 2023. aasta 1. aprillist avaneb kõikidel programmiga liitujatel võimalus tokenitega kauplema hakata.

Sõõrumaa sõnul on US Token programm ainulaadne lähenemine kaasamaks kõik kliendid ja partnerid omanikeringi. «Üha globaliseeruvas maailmas kaugeneb inimene kogukonnast, mis teda tõmbab ja mida ta usaldab,» ütles Urmas Sõõrumaa.«Mis saab olla veel parem, kui oled ühendatud omanikeringi, kuuludes kogukonda, kus sa tarbid oma igapäevaseid teenuseid. Sinu tunne ja arvamus omanikuna on meile tähtsam ning kordaminevam kui lihtsalt juhusliku tarbija arvamus. Ärimudel, kus miljonid tarbivad väikese omanikeringi edu nimel, on ümber saamas,» kuulutas Sõõrumaa.

Tokenite registripidaja on koos.io platvorm, mille eestvedaja Taavi Kotka sõnul on kogukonna kaasamine ettevõtte kasvu uus innovaatiline trend. «Ettevõtteid, kes oma klientidele punkte või kinkekaarte jagavad, on muidugi palju, aga neid, kes annavad päriselt oma äriedust osa tagasi kogukonnale, kelle abil see äri tehtud on, veel ei eksisteeri. Selline mõtteviisi muutus vajab suurt julgust ning ettevõttest 30 protsenti ära jagamine kõigi panustajate vahel, on Eestis ainulaadne,» märkis Kotka.