Uuring: inimeste huvi töökoha vahetuseks on hüppeliselt tõusnud

Võrreldes veebruaris tehtud uuringuga on märkimisväärselt vähenenud oma tööga rahul olevate vastajate osakaal: 84 protsendilt 74 protsendile, olles siiski üsna kõrge. Töörahulolu kõige olulisemateks loojateks hinnatakse toredaid kolleege ja töökeskkonda, sobivat töökoormust ja häid arenguvõimalusi. Suur on aga rahulolematus oma töötasu osas, teatas CV-Online.

«Teame, et isegi kui muud tingimused on suurepärased ja tööandjaga ollakse üldises pildis rahul, vähendab rahulolematus oma palgaga töörahulolu üsna kiiresti. Usutavasti on ka praeguse järsu töörahulolu languse põhjuseks inimeste vajadus töötasu tõusu järgi,» lausus CV-Online’i turundusjuht Karla Oder ning tõi välja, et tervelt 81 protsenti vastanuist ütles, et ootab oma tööandjalt palgatõusu ja seda lausa 15–25 protsendi ulatuses.