Eluasemelaenud kallinesid Venemaal järsult

Väljaande andmetel on kõikide laenuandjate minimaalne aastane intressimäär üle 10 protsendi. Riigi suurimas, Sberbankis, mis väljastab pooled eluasemelaenud Venemaal, on minimaalne intressimäär 10,4 protsenti aastas.

Esiteks arvestavad nad majanduse üldise olukorraga. Ja see on praegu väga ebakindel. Lisaks on paljud eluasemelaenu võtnud mehed saanud mobilisatsioonikutse ning pangad tahavad oma riske maandada.