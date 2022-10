Eesti Energia universaalteenusest on loobunud üle 15 000 kliendi

Eesti Energia teatel said neilt automaatse ülemineku pakkumise ligi 130 000 koduklienti, kellest 90 000 on börsipaketil ja 40 000 fikseeritud hinnaga paketil. 11. oktoobri seisuga oli pakkumisest taganenud 15 300 klienti, mis on ligi 12 protsenti kõigist pakkumise saanud klientidest.

Universaalteenuse kasuks on otsustanud ka 5100 klienti, kes automaatpakkumist pole saanud, kuid soovivad sellegipoolest universaalteenusega liituda.

«Need, kelle jaoks on universaalteenus viimaste kuude võrdluses soodsam lahendus, said automaatselt Eesti Energialt universaalteenuse pakkumise. Klientidel on olnud rahulikult aega mõelda, kas pakkumisega nõustuda või see tagasi lükata. Soodsama pakkumise vastuvõtmiseks midagi tegema ei pea, selgitas Eesti Energia klienditeenuste Eesti turu juht Dajana Tiitsaar.

Kui Eesti Energia klient ei soovi universaalteenusega liituda, on pakkumisest võimalik taganeda kuni kolmapäeva, 12. oktoobri päeva lõpuni. Sellest otsusest saab teada anda Eesti Energia e-teeninduses, klienditelefonil 777 4040 või Omniva postkontorites.

Kui Eesti Energia klient ei ole pakkumisest taganenud, hakkab 1. oktoobrist ehk tagantjärele kehtima universaalteenuse hind 19,24 s/kWh, millele lisandub kuutasu 1,99 eurot. Universaalteenusest saab hiljem igal ajal soovi korral väljuda.

Kui klient on pakkumisest taganenud, siis 1. oktoobrist teda üle ei viida ning jääb kehtima senine elektripakett. Universaalteenusega on võimalik hiljem igal ajal soovi korral liituda, muutes ise oma elektripaketti. Liitumise võimalus on kuni 2026. aasta märtsini.

Riiklik toetus sõltub hinnast, mitte paketist

Tiitsaar rõhutab, et universaalteenuse hind võib muutuda ja otsust langetades tasub seda meeles pidada.

«Börsipaketil klientide jaoks on praegu pigem mõistlik talve eel universaalteenusele üle minna. Fikseeritud paketis kliendid, kelle hind on pikaajaliselt fikseeritud 19-20 sendi piirimaile, võiksid korra otsust kaaluda, sest kui oma praegusest paketist loobuda, siis samadel tingimustel tagasi liikuda ei saa,» soovitas ta.