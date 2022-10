Endine maksuameti juht hakkas Enn Veskimägi mööblifirma asemel idufirmat juhtima

Veel tänavu veebruaris teatas Helm, et soovib pärast viit Lähis-Idas elatud aastat ja tööd Nortalis Eestisse naasta ning panna end tegevjuhina proovile täiesti uues ärivaldkonnas. Pool aastat hiljem on mööblitööstusel aga kriips peal ja Helm tagasi tollivaldkonnas.

Nimelt on GScani näol tegu turvaskannereid arendavad kasvuettevõttega, kes üritab oma toodetes ära kasutada loodusliku kiirgust, et määrata skannitavate objektide aine koostist. Praegu käivitab ettevõte Tartus oma tootmist, lähikuudel oodatakse esimesi müügilepinguid. GScanis töötab 30 inimest ning tehnoloogia arendamiseks on saadud 4,5 miljoni euro ulatuses uurimistoetusi ja 2 miljonit eurot erainvesteeringuid.