Prantsusmaa kukkus bensiinikriisi

Läinud nädalal kutsusid energiasektori töötajad suurele üldstreigile, et palka juurde saada. Teiste seas hakkasid streikima ka suurte rafineerimistehaste töötajad, mis on mõne päevaga toonud kaasa suure bensiininappuse: euractivi andmetel on umbes 30% Prantsusmaa tanklatest kütust puudu. See on tekitanud tundidepikkuseid järjekordi ning hetkel head lahendust ei paista, sest kumbki pool ei taha järele anda.

Milles asi

Euroopas on käimas aastakümnete kõrgeim inflatsioon ning energiakontsernide töötajad tahavad palka juurde. Palka nõuavad nad ka seetõttu, et kuna nafta ja muude kütuste hind on aastaga tugevalt kerkinud, on see toonud energiakontsernidele kaasa ootamatu kasumisaju - kuid seda kasumit on jaotatud eelkõige oma aktsionäridele dividendide või aktsiate tagasiostude näol, kuid töötajad tahavad sellest rikkusest samuti osa saada.

Nädalavahetuse streikidega liitusid ka Normandias asuvate ExxonMobili ja TotalEnergies rafineerimistehaste töötajad. Need tehased toodavad umbes 30% Prantsusmaa diislist, kokku on streigi tõttu maas umbes 60% Prantsusmaa rafineerimisvõimekusest ning nüüd on nappus kiirelt kätte jõudnud, mis on sundinud Prantsusmaad, mootorikütust välismaalt hankima.

Streik on haaranud ka osa Prantsusmaa elektritootjatest. Prantsusmaa ametiühing CGT ütles Euractivile, et nende teada on osad streikijad ka politseisse viidud ning et riik kasutab protestijate vastu terroristidevastaseid meetmeid.