Sikkut: ettevõtjad saavad LNG-laeva haalamiskai riigile müüa

«Eesti gaasivarustus sõltub Leedu Klaipeda terminalist, Läti gaasimahutist ning aasta lõpus Inkoos tööd alustavast uuest veeldatud maagaasi ujuvterminalist. Tarneallikaid on mitmeid ning Eleringi varustuskindluse analüüs näitab, et eeloleval talvel Balti ja Soome piirkonnas gaasipuudust ei tohiks tekkida, kuid samas on energiatarnetega seotud riskid muutunud julgeolekuolukorras kõrgemad kui kunagi varem. Seega suhtub riik igati soosivalt, kui näiteks erasektor soovib Eesti rannikule ujuvterminali tuua, sest iga lisatarneallikas muudab gaasi varustuskindlust üksnes paremaks,» kommenteeris minister BNS-ile.

Paldiskis paikneva taristu osas said suvel kai ehitajad, Alexela ja Infortar, võimaluse kasutada vajaduse korral mõne aasta jooksul kai müügioptsiooni, märkis Sikkut. «Sellisel juhul on riik valmis kai soetama vastavalt reaalselt tehtud investeeringutele kuni summas, mis kulus kai ehitamisele. Riigi huvi on, et LNG vastuvõtmise võimekus Eestis igal juhul olemas oleks ning seetõttu selline kokkulepe sündis. Samas ei saa ka välistada, et eraettevõtted leiavad kaile aktiivset kasutust ning optsiooni ei pruugita kasutada,» lisas ta.