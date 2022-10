Eesti hotell näitab lastega peredele ust

Hotelli teatel täidetakse selle sammuga Eesti hotellimaastikul olnud tühimikku. «Täiskasvanute spaasid ja nädalalõppe küll pakutakse Eestis, kuid terve maja kontseptsiooni mitte. Seega kohtab alates 20. oktoobrist 24 toaga hotelli majutustiibades, restoranis ja spaas ainult täiskasvanud külalisi. Erand on tehtud pühapäeva ja esmaspäeva osas, kus on teiste hulka oodatud ka lapsed,» kommenteeris ettevõte pressiteate vahendusel.

Hotelli majandava Mehntack OÜ juhatuse liikme Terje Ratturi sõnul on täiskasvanute spaahotelli poole liigutud juba paar viimast aastat. Tõuke selleks andis mõisahotelli väiksus ja muinsuskaitse all olek, mistõttu ei ole spaaossa lubatud ehitada liutorusid. Samuti pole majas ruumi ka lastemängutoaks või pallimereks. «See määras ära ka sihtkliendi profiili, milleks said 40. eluaasta ümber olevad paarid ja korporatiivkliendid,» teatas Rattur.

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna juht Rainer Aavik tervitas uudset lähenemist. «EASi turismiturunduse meeskonna arvamus on, et taolisel tootel oleks kahtlemata Eestis turgu. Paljud Eesti turismitooted ei ole oma sihtgruppi täpselt määratlenud ning kiputakse pakkuma «kõigile kõike». Üksikud näited sihtgrupi konkretiseerimisest ja toote väljadisainimisest vastavalt valitud sihtgrupi vajadustele on olnud pigem edukad ja näitavad, et turgu sellisele tootele on. Usume, et sihitud turunduse ning hästi läbi mõeldud toote korral on kindlasti turgu ka lähivälisriikides», ütles Aavik.