Soomlaste gaasimure saab leevenduse LNG-laevaga

Soome ettevõtted on pärast Ukraina sõja puhkemist tõsises hädas, et leida asendus Vene gaasitarnetele. Huttuse sõnul on oluliseks varustusallikaks Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector. Viimase kaudu on Soomel ligipääs nii Läti Inčukalnsi gaasihoidlale, Leedu LNG-terminalile kui ka Leedu-Poola gaasitrassile.