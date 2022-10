Eraettevõtjad Soome sõitvast LNG-terminalist: sellise stsenaariumiga me ei arvestanud

«Alexela ja Infortar on Paldiski LNG haalamiskaid ehitanud riigi tellimusel ja teadmisel, et laev tuleb siia. Alates kevadest kuni tänaseni on meile kinnitatud, et kui saame sadama tähtajaks valmis, tuleb ka laev Paldiskisse. Kõik meie senised pingutused on lähtunud sellest lubadusest. Alates aprillist on töö Paldiskis käinud 24/7, oleme liikunud riigi poolt soovitud maailmarekorditempos ning investeerinud kokku 45 miljonit eurot,» ütles Infortari tegevjuht Martti Talgre Postimehele saadetud kommentaaris.