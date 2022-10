Miljonäride igapäevaelu ⟩ Kuus harjumust, mis kasvatavad rikkust

Raamatupidaja ja finantsplaneerija Tom Corley, kes on raamatute «Rikkad lapsed: kuidas kasvatada meie lapsi, et nad oleksid elus õnnelikud ja edukad», «Vähem pingutust» ja «Rikaste harjumused: jõukate inimeste igapäevased edu tagavad harjumused» autor, teeb kokkuvõtte oma intervjuudest ja toob kuus olulist harjumust, mis kasvatavad rikkust.