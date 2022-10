Välisturistide arv kasvas jõudsalt, aga külastatajate ostujõu langus hakkab hotelle pitsitama

Kriisieelset taset ei saavutatud

Tallinnas, Balti jaama lähistel asuva Go Hotelsi juhi Alver Pupart kinnitusel on turistide arv tõepoolest võrreldes aasta taguse ajaga kasvanud, kuid nii suure kasvu üheks põhjuseks on eelmise aasta madal võrdlusbaas. Eelmisel aasta tulemusi mõjutas tugevalt koroonakriis. Suvel oli hotelli täituvus väga. Puparti kinnitusel said nad majutamisega hakkama ning neil oli selleks piisavalt tööjõudu. Järgnevate kuude majandustulemusi on Puparti sõnul keeruline ennustada. Tavaolukorras on vene turistid aastavahetuseks hotelli täis broneerinud, kuid sellel aastal vene turiste Eestisse Ukrainas toimuva sõja tõttu oodata ei ole. Vene turistid on tavaliselt saabunud aastavahetusel ja olnud siin ka jaanuari esimese nädala. Pupart on optimistlik ja loodab, et aastavahetusel inimesed hotelli siiski tulevad. «Eriti oodatud on kodumaised turistid,» lisas Pupart.