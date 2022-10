Venemaa katsetas uut lennukit, mis peab kohaliku mootoriga hakkama saama

Seda lennukit on juba ka varem katsetatud, kuid siis ameeriklaste mootoriga. Kuna aga Ukraina ründamise järel kehtestasid lääneriigid Venemaale sanktsioonid, ei saanud ka lennukimootoreid enam sisse tuua ning asenduseks leiti kohalik PD-14.

Väljaanne kirjutab, et see on juba teine kodumaise mootoriga eduka katselennu läbinud MC-21. Esimene lend oli 2020. aasta 15. detsembril.