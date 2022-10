Sikkut: LNG ujuvterminal läheb Soome

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ja Soome majandusminister Mika Lintilä külastasid täna Paldiskit, kus tegid põhimõttelise otsuse, et veeldatud maagaasi (LNG) ujuvterminal saabub aasta lõpuks Soome, kuid terminali kasutusreeglitega luuakse eelistatud ligipääs Eesti ja Soome gaasitarbijate teenindamiseks.

«Nii Inkoo kui Paldiski veeldatud maagaasi terminalide teenindamiseks vajaliku taristu ehitamine liiguvad graafikus. Pikkade arutelude ja analüüside tulemusena võib järeldada, et Gasgridi renditava ujuvterminali Soome viimine on muutunud julgeolekuolukorras mõistlik ning seejuures oleme kokku leppinud, et see peab tagama nii Eesti kui Soome gaasivarustuse võrdsetel tingimustel,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Soome majandusminister Mika Lintilä sõnul on terminali paiknemine Soomes oluline nii energiajulgeoleku kui ka Balticconnectori läbilaskevõimekuse seisukohalt. «Terminali asumine Inkoos võimaldab Soomel käivitada ja pakkuda ühisele elektriturule 600 megavati jagu gaasielektrijaamade tootmisvõimsust, mis parandab varustuskindlust kogu piirkonnas, sealhulgas Eestis,» rääkis Lintilä.

Ka Soome minister rõhutas, et mõlema riigi tarbijad saavad LNG terminali olemasolust kasu hoolimata selle asukohast. «Nii Eesti kui ka Soome gaasimüüjaid koheldakse LNG ujuvterminali operaatori poolt võrdsetel tingimustel. Eeloleva talve varustuskindluse riskide maandamiseks oleme valmis kehtestama ka täiendavad reeglid, et kindlustada võrdne gaasi jõudmine just Eesti ja Soome tarbijatele,» kinnitas Lintilä.

Soome ja Eesti töötavad koos välja reeglid, mille alusel tagatakse gaasitarnijatele juurdepääs terminalile. Täna lepiti kokku, et reeglite väljatöötamist tuleb kiirendada, et gaasimüüjad saaksid hakata võimalikult kiiresti terminali gaasi tellima.

Ministrid toonitasid ka, et kuna Balticonnector tagab mõlema riigi gaasi varustuskindluse, siis kummalgi osapoolel pole ei õigust ega kavatsust selle kasutamist ühepoolselt piirata.

Minister Riina Sikkut lisas, et Paldiskisse rajatava taristu valmimine on energiajulgeoleku seisukohast igal juhul ääretult oluline. «Praeguses pingelises geopoliitilises olukorras on vajalik riske võimalikult palju maandada ning meie jaoks on oluline, et Eestisse rajatud taristu loob võimaluse, et saame vajadusel ujuvterminali ka Eestisse tuua,» tõdes ta.