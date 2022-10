Ukraina viljalaevad konutavad Venemaa trikitamise tõttu ummikus

ÜRO ametnikud ütlesid aga, et tekkinud ummik on märk teraviljaleppe edukusest. «Meile saabub ülevaatusesse rohkem laevu, kui keegi meist oskas oskas,» ütles Abdulla ja lisas, et alates augusti algusest on Ukrainast eksporditud ligi 7 miljonit tonni teravilja. «See on positiivne, et kokkuleppega on liitunud nii palju laevu.»

Juuli lõpus sõlmitud viljakokkulepe kehtib praeguse kokkuleppe järgi kuni 19. novembrini. Teraviljakauplejate seas on tunda ka ärevust, et lepe võib jääda pikendamata. «Kui ekspordikoridori kokkulepet ei uuendata, plahvatab [teravilja] turg uuesti,» ütles Alex Sanfeliu põllumajandusettevõttest Cargill. «Kõik on närvilised ja teavad, et suured muutused sõjarindel võivad ka teraviljatehingud rööpast välja lüüa,» lisas üks eelmise kokkuleppe sõlmimise juures olnud allikas.

Kuid on ka vastupidiseid arvamusi. Üks leppega kursis olev allikas lükkas kartused ümber, öeldes FT-le, et mõlemal poolel on stiimuleid lepinguga jätkamiseks. «Enamik meist usub kindlalt, et seda kokkulepet pikendatakse.»