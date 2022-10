Swedbank: nõudlus õppelaenu järele on märkimisväärselt tõusnud

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul on kõrgema huvi taga kõrge inflatsioon ja õppelanu madal intress. Swedbankist seni õppelaenu taotlenutest 83 protsenti on võtnud maksimumsumma ja keskmine tagasimakseperiood on kuus aastat, teatas pank.

Õppelaenu saab uuest õppeaastat muutunud tingimustel. Kui seni oli maksimaalne laenusumma 2500 eurot õppeaasta kohta, siis alates septembrist suurenes see 3000 euroni. Muutus ka intress. Varem oli see fikseeritud 5 protsendil, nüüd on see seotud kuue kuu euriboriga.

Swedbanki antava õppelaenu intress on 1,99 protsenti, millele lisandub kuu euribor. Samas kui euribor tõuseb nii palju, et intress ja euribor kokku ületavad 5 protsenti, siis õppelanu võtjal on intress 5 protsenti.