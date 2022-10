Eesti investeerib NATO innovatsioonifondi 30 miljonit eurot

Investeering on osa juunis NATO tippkohtumisel 22 riigi poolt allkirjastatud innovatsioonifondist, mille eesmärk on säilitada ja tugevdada Põhja-Atlandi alliansi liikmesriikide tehnoloogilist eelist. Fondi kogumaht on miljard eurot.

Majandus- ja taristuministeeriumi (MKM) teatel on kaitsevaldkonnas tegutsevatel idufirmadel keeruline süvatehnoloogiate arendamiseks raha kaasata, kuna turul puudub valmisolek pakkuda nn kannatliku kapitali. «Eriti keeruline on ettevõtetel, kelle klient on riik, mida julgeoleku ja kaitsetööstus sageli eeldab, sest enamasti pole riik valmis ostma prototüüpe, vaid soovib toimivaid valmislahendusi,» teatas MKM pressiteate vahendusel.