Sõiduautode müügitabel: ikka RAV4, ikka Octavia

Need kaks mudelit olid edetabeli tipus ka möödunud kuul. Kui augustis oli kõige müüdum automudel Octavia, siis septembris tõusis 138 ühikuga esimeseks RAV4. Octaviaid läks eelmisel kuul kaubaks 131. Kolmandale kohale platseerus 95 müüdud sõidukiga Peugeot 2008.

Üheksa kuu kokkuvõttes on klientidele üle antud 16 181 uut sõiduautot, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes siiski 12,7 protsendi võrra vähem. «Kuna möödunud aasta esimesel poolel oli müük väga hea ja teisel poolel toimus langus, siis vastavalt sellele on tänavused stabiilsed müügitulemused näidanud eelmise aastaga võrreldes esimesel poolaastal langust, aga kahel viimasel kuul tõusnud plusspoolele,» teatas autode müügi- ja teenindusettevõtete liit (AMTEL).