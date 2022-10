VAATA OTSE ⟩ Peaminister Kallas Tallinna digitippkohtumisel: oleme muutunud liiga sõltuvaks riikidest, kes ei jaga meie väärtusi

«Oleme pidanud seisma silmitsi Venemaa sõjaga Ukrainas, autoritaarsete riikide suureneva vastasseisuga ning füüsiliste ja küberrünnakutega elutähtsale taristule,« sõnas peaminister Kaja Kallas oma avakõnes. «Oleme muutunud liiga sõltuvaks riikidest, kes ei jaga meie väärtusi. Kuid selliste sõltuvuste ajastu on lõppenud. Elame ajastul, kus põhirõhk on mitte ainult majanduslikul tõhususel, vaid majanduslikul julgeolekul.»

Kallas märkis, et praegused poliitilised ja majanduslikud suhted tuleb kogu maailmas üle vaadata. «Me vajame usaldusväärset ühendatust – nii füüsilises kui digitaalses maailmas. Tuleviku alustalaks on usaldusväärsed suhted partneritega, kellega jagame ühiseid väärtusi ja huve. Me vajame sõltuvuste asemel partnerlusi,» ütles peaminister Kallas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen rõhutas, et oluline on jõuda partneriteni üle kogu maailma. Seda tuleb teha Euroopa Liidu 300 miljardi eurose investeerimisprojekti Global Gateway raames, mis tegeleb usaldusväärse ühendatuse investeeringutega.

«Praegusel otsustaval hetkel, mil maailmamajanduse haprus on paljastatud, peame asendama jätkusuutmatud sõltuvused tasakaalustatud partnerlussuhetega. Me peame tegema äri partneritega, keda me saame usaldada, mitte nendega, kes meie usaldust relvana kasutavad,» märkis president von der Leyen. «Demokraatlike riikidega peame ühiselt seisma tugevalt vastu autokraatiale, et kaitsta oma väärtusi ja kujundada maailmamajanduse tulevikku. See on Global Gateway kohustus,» lõpetas ta.