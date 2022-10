Euroopa toiduainetootjad on avastanud, et puudu on ühest toorainest, mida arvati jaguvat igaveseks: süsihappegaasist CO 2 . Toiduainetööstuses kasutatakse gaasi mitut moodi, näiteks joogitööstuses õlles ja limonaadis, aga ka tapamajades loomade uimastamisel, värske toidu pakendamisel ning põllumajanduses. Süsihappegaasi puudumine ähvardab koguni viia poelettidelt õlle.