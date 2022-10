Peterson näeb töösuhetes sotsiaaldialoogi taasteket

«Kuigi ka palgatõusud on jätkuvalt ametiühingute huviorbiidis ja ilma organiseeritud dialoogita kipuvad need unarusse jääma, näeme järjest enam töötajate laiemat kaasarääkimist nii töövaldkonnas kui ka kriiside lahendamises,» ütles Peterson. «Ma kutsungi osapooli vaatama aegajalt kaugemale oma rahalistest nõudmistest ja ehitama koosjuhtimise mudeleid, kus ka töötajad on äriosalistena vastutavad enda ja tööandja käekäigu eest. Praeguses majandusarengufaasis on see edasiliikumiseks ainus võimalus.»