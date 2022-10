Gaasiliit: piirkonna gaasivarustus sõltub uuest LNG terminalist

Ettevõtjad analüüsisid, kuidas gaasivarustatust kindlustada ning kriisimõjusid maandada. Ühiselt leiti, et LNG-terminali ning tarneid võimaldava laeva Paldiski sadamasse saamine on oluline varustuskindluse tagamiseks. «Näen gaasil olulist rolli meie energiamajanduses ka tulevikus. LNG on täna turul olemas ning see on väikese keskkonnajalajäljega, küsimus on selles, kuidas lahendada selle transport ja vastuvõtuvõime. Alexela ja Infortar on viie kuuga haalamiskai välja ehitanud, nüüd ootame aga ikka ühendust gaasivõrguga ning lubatud LNG-laeva,» märkis AS Alexela juhatuse liige Aivo Adamson.

Ka tulevikku prognoosides ei ole ettevõtjate sõnul võimalik parimagi tahtmise korral võimalik kogu gaasi kasutamist elektriga asendada. «Täna on Eesti energiamiksis suures koguses kütuseid, mis on keskkonnale erakordselt kahjulikud või kordades suurema jalajäljega kui gaas. Ma ei näe lähikümnenditel gaasi turult kadumist, pigem on see hea sild lähikümnenditel taastuvenergiale üleminekuks ja ka vesiniku kasutamiseks,» lisas Margus Kaasik.